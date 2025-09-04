المجلس الشعبي الوطني يشارك في مؤتمر حول الموارد المائية بأديس أبابا

يشارك المجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ابتداء من يوم غد الجمعة.في أشغال مؤتمر حول الموارد المائية بإفريقيا الجنوبية.

أوضح بيان للمجلس، اليوم الخميس، أن “رئيسة لجنة النقل والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، النائب بهجة العمالي.ستشارك في مؤتمر تنظمه مؤسسة المراقبة على الموارد المائية في إفريقيا الجنوبية.وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي 5 و6 سبتمبر الجاري”.