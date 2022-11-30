المجلس الشعبي الوطني يشارك في مهرجان الصحراء بالنيجر

حلّ وفد من المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الثلاثاء، بمدينة نيامي بجمهورية النيجر الشقيقة، للمشاركة في فعاليات الطبعة الـ16 لمهرجان أير “الصحراء”.

وترأس الوفد، حسب بيان للمجلس، بن سبقاق علي رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

وتنقل الوفد اليوم الأربعاء إلى مدينة أغاديز، وكان في استقباله عند الوصول إلى المطار كل من والي أغاديز، سلطان أغاديز. ومستشار رئيس جمهورية النيجر ومجموعة من أعيان المنطقة.

كما سيتنقل الوفد غدا الخميس إلى مدينة أفريون التي ستشهد فعاليات هذا المهرجان الذي سيمتد من 02 إلى 06 ديسمبر 2022.

ههذا ويتكون وفد المجلس الشعبي الوطني من بوخاري عبد الكريم، وعبد الله خميسي. وعبد الرحمن مهدي، وأنراب سيدي، وطاطي تايمة وكربادو قادة.