المجلس الشعبي الوطني يشارك في ورشة إقليمية حول حماية حقوق كبار السن

يشارك المجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين، في ورشة إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار السن عن بعد.

وحسب ما جاء اليوم الاحد في بيان صادر للمجلس الشعبي الوطني، يشارك في هذه الورشة النائبان جيلالي سليماني وعمر محساس.

وحسب المصدر، تهدف هذه الورشة إلى زيادة الوعي بين البرلمانيين حول دورهم في حماية حقوق كبار السن في المنطقة العربية.

إضافة إلى تشجيع الحوار والتعلم بين الأقران فيما يتعلق بتعزيز دور البرلمانات في هذا الشأن –يضيف بيان المجلس الشعبي الوطني-.

كما تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في تونس مارس 2019.