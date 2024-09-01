المجلس الشعبي الوطني يشارك في ورشة حول التعاون بين البرلمان والمحكمة الإفريقيين

يشارك المجلس الشعبي الوطني، يومي 2 و 3 سبتمبر الجاري بتنزانيا. في ورشة عمل حول التعاون بين برلمان عموم إفريقيا والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.حسب ما أورده اليوم الأحد بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا في هذه الورشة التي تحمل شعار”إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين البرلمان والمحكمة الإفريقيين”. بعضو لجنة القواعد والامتيازات والانضباط في برلمان عموم إفريقيا، محمد سقراس.

وتعد مشاركة المجلس في هذا الحدث “فرصة لتعزيز دور الجزائر في دعم التكامل الإفريقي والمساهمة في تطوير مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.

وتدخل هذه الورشة -يضيف البيان- في إطار “تعزيز الحوار المؤسسي بين الهيئات التشريعية والقضائية الإفريقية بهدف ترسيخ أسس التعاون البناء بين الهيئتين”، وذلك بمشاركة “ممثلين عن مختلف البرلمانات الإفريقية وخبراء قانونيين”.