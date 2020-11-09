المجلس الشعبي الوطني يشرع في مناقشة مشروع المالية 2021 غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غد الثلاثاء، بجلسة علنية يخصصها لتقديم مشروع قانون المالية 2021 والشروع في مناقشته.

وحسب بيان للمجلس، ستستمر مناقشة مشروع هذا القانون إلى غاية مساء الأربعاء القادم، والذي سيكون موعدا لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا رد وزير المالية.

وسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس القادم، بعقد جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

وسيعرض هذان النصان للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020. في الساعة 09.00 صباحا، يضيف البيان.