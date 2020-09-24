المجلس الشعبي الوطني يصادق على إثبات عضوية 3 نواب جدد

صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإثبات عضوية 3 نواب جدد.

وحسب ما أورده موقع التلفزيون العمومي، تم التصويت على إثبات عضوية محمد حمداني، الذي يستخلف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني من الدائرة الانتخابية تمنراست محمود قمامة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة.

كما تم استخلاف النائب نزيه برمضان في قائمة الحركة الشعبية الجزائرية للدائرة الانتخابية قالمة، بقروج بوهالي بعد شغور مقعده بسبب وظيفة تتنافى مع العهدة البرلمانية.

للإشارة، فإن النائب برمضان قد تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مستشارا مكلفا بالحركة الجمعوية.

هذا وتمت المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بإثبات عضوية عمر صحراوي، المؤهل لاستخلاف النائب أحمد زيدان عن قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة بالدائرة الانتخابية الشلف.

وجاء ذلك، بعد شغور مقعد هذا الأخير، بسبب تعيينه في مهام مندوب محلي لوسيط الجمهورية لنفس الولاية.