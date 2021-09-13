المجلس الشعبي الوطني يصادق على عضوية 3 نواب جدد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال انطلاق الجلسة العلنية لمناقشة مخطط عمل الحكومة اليوم الاثنين على عضوية 3 نواب جدد.

وتم إثبات عضوية مخلوفي سميرة لاستخلاف المترشحة الفائزة موالفي سامية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بجاية.

وكذا النائب بن يوسف صالح المترشح المؤهل لاستخلاف هشام سفيان صلاواتشي في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية. الذين لم تثبت عضويتهما بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة إثبات العضوية المنعقدة يوم 08 جويلية، بسبب قبولهما وظيفة في الحكومة.

بالإضافة إلى يعقوبي بن اعمر المؤهل لاستخلاف النائب دومة نجية في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بعد شغور منصبها بسبب الوفاة.