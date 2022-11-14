المجلس الشعبي الوطني يصوت على القانون العام للوظيفة العمومية

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للعام للوظيفة العمومية.

وحسب بيان للمجلس، ترأس الجلسة التي خصصت للتصويت على مشروع قانونين، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس.

وتمحورت مضامين التعديلات حول اقتراح تتميم بعض المواد، وإعادة صياغة البعض منها. فضلا عن اقتراح إلغاء مادة، وإدراج بعض الفقرات والبنود.

ويكرس مشروع القانون المتم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حق الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة.

وعقب التصويت على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. أكد وزير العمل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون الذي حظي بتزكية النواب يعتبر لبنة أخرى في صرح المنظومة التشريعية في العمل. كما سيساهم في فتح آفاق جديدة في مجال خلق مناصب الشغل.

وبدوره، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، زهير خلادي، أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. يمثل تجسيدا للالتزام الـ 44 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وأضاف بأنه سيساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وتقليص البطالة عن طريق تشجيع المقاولاتية.

كما صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للعام للوظيفة العمومية.