المجلس الشعبي الوطني يصوت على قوانين تسيير النفايات وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة غدًا
بقلم حمزة بن هويس
يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدًا الاثنين ، جلسة عامة مخصصة للتصويت على نصين هامين، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا.
الجلسة ستشهد مناقشة والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 19-01، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
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