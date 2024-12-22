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المجلس الشعبي الوطني يصوت على قوانين تسيير النفايات وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة غدًا

بقلم حمزة بن هويس
المجلس الشعبي الوطني يصوت على قوانين تسيير النفايات وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة غدًا
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يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدًا الاثنين ، جلسة عامة مخصصة للتصويت على نصين هامين، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا.

الجلسة ستشهد مناقشة والتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 19-01، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،ومشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

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