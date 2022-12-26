المجلس الشعبي الوطني يصوت غدا على قانون الوقاية من تبييض الأموال

يستأنف، غدا الثلاثاء، المجلس الشعبي الوطني أشغاله، بالتصويت على النص المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.

كما أشار بيان المجلس، أن “المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله، يوم غد الثلاثاء في الساعة التاسعة 9.00 صباحا، بجلسة عامة”. “تخصص للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005″. و”المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما”.