المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للأشغال

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، اجتماعا لمكتب المجلس.

وحسب بيان للمجلس، استهلت أشغال الاجتماع بضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس للفترة المقبلة. ودراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة ثم أرسل ما استوفى منها الشروط المطلوبة إلى الحكومة.

كما تضمن جدول الأعمال دراسة طلب لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة تنظيم يوم برلماني حول “دور بنك البذور في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المستدام”.

كما درس المكتب البطاقة التقنية المتعلقة باليوم البرلماني من تنظيم المجموعة البرلمانية للأحرار حول “التشريع في ظل متطلبات تحقيق جاذبية وتنافسية الأقاليم وفق مقاربة سياسية اقتصادية شاملة لتهيئة الإقليم في الجزائر”.

وكذا دراسة طلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تنظيم يوم برلماني حول “الانتقال من دولة القانون إلى الدولة الدستورية”.

وفي الأخير درس المكتب تعليمة عامة تتعلق بتدابير نظام قاعة الجلسات.