المجلس الشعبي الوطني يعرب عن قلقه لحجم الرشوة والفساد بالبرلمان الأوروبي

سجّل مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي. والتي أريد توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين.

وحسب بيان للمجلس، فإنه وقبل الشروع في الأشغال سجل المكتب قلقه الشديد من المعلومات الخطيرة المستفادة من التحقيقات حول حجم الرشوة والفساد في البرلمان الأوروبي. والتي أريد توظيفهما لخدمة مشاريع بعيدة كل البعد عن القانون والشرعية الدوليين”.

كما تستهدف هذه التصرفات، إلى المساس بسمعة الدول وخاصة القضية العادلة للشعب الصحراوي. وضرورة تصفية الاستعمار في آخر معقل له في القارة الإفريقية.”

كما دعا المكتب إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التصرفات اللاأخلاقية. واتخاذ كل التدابير القانونية والإجرائية لمنع تكرارها في المستقبل”.

كما جدد المجلس الشعبي استنكاره “للانتهاكات المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني واقتحام قوات جيش الاحتلال الصهيوني للمقدسات واستباحة حرمتها”. داعيا كل البرلمانيين الأحرار من أجل “الوقوف مع الشرعية والقانون الدوليين لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة”.

إلى جانب ذلك، استهل المكتب أعمال الاجتماع، بدراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه. ثم إرسال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة إلى الحكومة”. كما درس ووافق على طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني لتنظيم يوم برلماني حول الاستراتيجية الوطنية لضمان الأمن الغذائي المستدام.

وفي الختام استمع المكتب إلى عرض حول مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بتنظيم الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

للإشارة فقد إستهل المكتب اشغاله بتلاوة الفاتحة على أرواح المواطنين ضحايا انبعاثات غاز أحادي الكربون في مختلف ولايات الوطن.

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