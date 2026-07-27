المجلس الشعبي الوطني يعقد جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة غدا

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الثلاثاء، على الساعة العاشرة صباحا، جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس اليوم الإثنين، يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة المناداة الاسمية للنواب حسب إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس. ثم الإشراف على تشكيل لجنة إثبات لعضوية والمصادقة على تقريرها. وكذا الإشراف على انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.