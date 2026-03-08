إعــــلانات
المجلس الشعبي الوطني يعقد جلسة علنية غدا

بقلم نادية بن طاهر
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الإثنين، في الساعة التاسعة صباحا، حيث سيعقد جلسة علنية مخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، يتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية. ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وكذا المصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر. والمصادقة على الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتضمن قانون المرور. ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023.

