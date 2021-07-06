المجلس الشعبي الوطني يعقد جلسته العلنية الأولى الخميس المقبل

يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 8 جويلية أول جلسة علنية من الفترة التشريعية التاسعة في العاشرة صباحا. ووفق بيان المجلس يترأس الجلسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم.

وأضاف البيان أن جدول أعمال الجلسة يتضمن مناداة المترشحين الفائزين حسب الاعلان المسلم من المجلس الدستوري. بالإضافة إلى تشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس البرلمان.