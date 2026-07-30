المجلس الشعبي الوطني يعلن تأسيس سبع مجموعات برلمانية

ترأست رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خالدة بوفدش، مساء اليوم الخميس 30 جويلية 2026، جلسة عامة خصصت للإعلان عن تأسيس المجموعات البرلمانية بالمجلس.

وبعد افتتاح أشغال الجلسة، منِح المجال لمدير الجلسات لتلاوة تسمية المجموعات البرلمانية السبع، وقائمة أعضائها، وأسماء رؤسائها، وتشكيلة مكاتبها. وذلك وفقا لأحكام المادة 67 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وجاءت تشكيلة المجموعات البرلمانية ومكاتبها على النحو الآتي:

المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني: رشيد عثمان رئيسا، سطوح حمزة نائبا، وشارف عبد المالك مقررا، وفرڨاني إيمان. حصرومي إسماعيل، طاهر أحمد، بلعموري محمد أمين، بريالة عماد الدين، وخليل هشام أعضاء في المكتب.

المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي: فايد سفيان رئيسا. وشاذلي محمد بن زيدان، مباركي نجيب، شحيح مريم، وقرينح عبد الرزاق أعضاء في المكتب.

المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل: عوينات نصر الدين رئيسا، ومسنادي بلقاسم نائبا أول للرئيس. وبوعلاق محمد نائبا ثانيا للرئيس، وحواس محفوظ مقررا، ومهدي رضا، سماعيلي سليمان، بكحل عبد الحميد، ورحماني فارس أعضاء في المكتب.

المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم: حرشاية عبد الله رئيسا، ومعمر عمر نائبا أول للرئيس، ورابح بلخيري نائبا ثانيا للرئيس، ومبروكي محمد الأمين. عبد اليمين عناب، عماري عبد الله، تبوب سليم، سكلولي وليد، عمار مشري، وعمر درّة أعضاء.

المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني: زرقط عمر رئيسا، وبشاط طارق نائبا للرئيس، وبوعلام سعيد، إسلام حمدي، محمد إسماعيل. عصام رزايق، وخديجة سرّاج أعضاء.

المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار: هاني أحسن رئيسا، ونصري محمد، ديس عامر رفيق، محي الدين عبد القادر. امحمد يحيى، بافلولو عمر، وسباوي رشيد أعضاء في المكتب.

المجموعة البرلمانية لحزب صوت الشعب: فيلالي صلاح الدين رئيسا، وبلهوشات عماد، دجال هشام، إبراهيم صافي محمد، وقويدري ليندة أعضاء في المكتب.