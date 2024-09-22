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المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته البرلمانية العادية غدا

بقلم نادية بن طاهر
المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته البرلمانية العادية غدا
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يفتتح المجلس الشعبي الوطني، دورته البرلمانية العادية 2024-2025، غدا الإثنين، على الساعة التاسعة صباحا.

ويأتي ذلك، طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وتنطلق مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة التاسعة صباحا. برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب بيان لذات الهيئة.

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