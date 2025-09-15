المجلس الشعبي الوطني يفتتح في هذه الأثناء الدورة العادية للبرلمان

افتتح اليوم الاثنين المجلس الشعبي الوطني الدورة العادية للبرلمان 2025-2026

وانطلقت مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بوغالي.وبحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء الطاقم الحكومي

ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 16 أوت 2016. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, المعدل والمتمم.