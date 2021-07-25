المجلس الشعبي الوطني يناقش إجراءات إختتام الدورة ويوزّع المهام على مكاتب اللجان الدائمة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إجتماعا موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية ترأسه رئيس المجلس إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس، فقد تضمن جدول أعمال هذا الإجتماع مناقشة إجراءات جلسة إختتام الدورة البرلمانية العادية 2020-2021 .وكذا توزيع مهام مكاتب اللجان الدائمة.

وأضاف البيان، أنه بعد الاتفاق على توزيع مهام مكاتب اللجان الدائمة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. توجه رئيس المجلس لرؤساء المجموعات البرلمانية بالشكر على حسن التعاون والمبادرة والتفاهم المثالي. الذي أبدوه خلال المشاورات الحثيثة التي باشرها رئيس المجلس في هذا الشأن.