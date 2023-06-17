المجلس الشعبي الوطني يناقش مشروع قانون الغابات والثروات الغابية غدا الأحد

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الأحد، حيث سيعقد المجلس جلستان عامتان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

ويفتتح المجلس أشغاله بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية . تعقد على الساعة الثانية 14:00 بعد الزوال.

وسيواصل المجلس أشغاله بعد يوم غد الاثنين، بجلسة عامة في الساعة العاشرة صباحا وتخصص لمواصلة المناقشة العامة بخصوص هذا النص القانوني.