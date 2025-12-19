المجلس الشعبي الوطني يناقش مقترحي قانونين غدا السبت

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غد السبت، في جلسة عامة تعقد على الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وتخصّص لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

ويواصل المجلس أشغاله، في الفترة المسائية من اليوم نفسه، بعقد جلسة عامة أخرى تخصص لتقديم ومناقشة اقتراح قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86. المؤرخ في 17 شوال 1390 الموافق لـ15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.