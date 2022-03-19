المجلس الشعبي الوطني يُشارك في اجتماع المجموعة الجيوسياسية العربية

شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، في الإجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية في اطار الجمعية العامة 144 للاتحاد البرلماني الدولي.

وفي بيان للمجلس، فإن الاجتماع خصص لتنسيق المواقف و مناقشة البند الطارئ الخاص بالازمة الاوكرانية .

و كذلك ترشيح الاعضاء للمناصب الشاغرة الخاصة بالمجموعة الجيوسياسية العربية.

وقال رئيس الوفد الجزائري نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بودن منذر في تدخله أنه يجب ان يستعمل الاتحاد البرلماني الدولي لغة متوازنة

تبقيه على مسافة واحدة من جميع اطراف هذه الازمة او اي ازمة أخرى مستجدة.

كما استغرب القوة و السرعة التي تحركت بها رئاسة الاتحاد فيما كانت مواقفها مترددة من ازمات اخرى على غرار الازمة الفلسطينية.

من جهته قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في تدخله أنه لا يمكن ان يجتمع 1000 برلماني هنا في بالي

دون ان نناقش الازمة الاوكرانية حتى لو انه قد تم اختيار مسبقا موضوع الجمعية العامة و المتعلق بالتغييرات المناخية.

بالمقابل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي البرتغالي قبل المقترح الجزائري و اكد ان البيان سيستعمل لغة متوازنة تبقيه بعيد عن اي تحيز.

يجدر التذكير أن الوفد الجزائري قدم الدعم المستحق للوفد القطري لاختبار رئيسة وفده عضوا في لجنة شؤون الأمم المتحدة.

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