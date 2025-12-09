المجلس الشعبي الوطني  يُشارك في فعاليات ملتقى دولي حول الحوكمة الرقمية

إحياء لليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبتكليف من ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، شارك النائب هشام صفر، في فعاليات الملتقى الوطني حول الحوكمة الرقمية، الذي احتضنته ولاية وهران، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.

حمل هذا الملتقى الذي نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتنسيق مع جامعة وهران 2 “محمد بن أحمد، شعار” الحوكمة الرقمية أداة للوقاية من الفساد من أجل شفافية مستدامة.”

هذا وقد شارك في الملتقى الدولي النائب رياض حناشي، بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.