المجلس الشعبي الوطني يُصوت على 5 مشاريع قوانين غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الخميس، في جلسة علنية ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.

وحسب بيان للمجلس، سيخصص جدول أعمال هذه الجلسة للمصادقة على إثبات عضوية نواب جدد.

وكذا المناقشة والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.

بالإضافة إلى التصويت دون مناقشة على كل من: مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20-01 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات.

ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما.

ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 والمتعلق بالصحة، حسب ذات البيان.

وستختتم أشغال هذه الجلسة بالمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجدد، يضيف البيان.