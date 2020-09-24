المجلس الشعبي الوطني يُصوت على 5 مشاريع قوانين

ترأس سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين.

وتم التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018.

وكذا التصويت على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 20-01 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2020، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتهما.

والتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة.

كما تم خلال الجلسة، المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني.