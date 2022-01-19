المجلس الشعبي الوطني يُطلق موقعا إلكترونيا جديدا

أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد بداية الشهر المقبل 01 فيفري 2022.

وحسب بيان للمجلس، سيتم الإطلاق الموقع بحلة جديدة على شبكة الإنترنت بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات. تتيح لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة. والبحث والاطلاع على كل ما له علاقة بالمجلس ونشاطاته المختلفة و هياكله، من خلال خطوات سلسة وبسيطة.

ويأتي ذلك، في إطار السعي الدائم إلى تحقيق التميز في الأداء والحرص على التطوير المستمر في مختلف جوانب العمل البرلماني.

وذلك بهدف تقديم خدمة نوعية للتعريف بالمجلس الشعبي الوطني من خلال هذه المنصة. التي ستمكن الرأي العام من الاطلاع على عمله و دوره و المهام المنوطة به. لرفع انشغالات المواطنين، و الرقي الى مستوى تطلعاتهم.

وبهذه المناسبة، يدعو المجلس الشعبي الوطني، الأسرة الإعلامية والمواطنين، إلى الاطلاع على الموقع الجديد بداية من تاريخ 01 فيفري 2022.

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المجلس الشعبي الوطني يؤجل أعماله إلى إشعار لاحق بسبب كورونا

قرر المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، مستثنيا الجلسات العامة المبرمجة مسبقا. كما جاء قرار التأجيل نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” المسجلة. وأشار الأمين العام للمجلس، إلى أن القرار جاء في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع انتشار كورونا. كما أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن تأجيل جميع الأنشطة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 18 جانفي، إلى إشعار لاحق. ولكن استثنى الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون. الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ بـ30 مارس 2020. والذي يحدد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه وكذا المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.

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