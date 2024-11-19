المجلس الشعبي الوطني يُوظف

أعلن إدارة المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، عن فتح توظيف للالتحاق برتبة مهندس دولة.

وحسب بيان للمجلس، تحتاج مديرية الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، إلى منصبين، في رتبة مهندس دولة.

وتتمثل شروط الإلتحاق بهذا المنصب، في الحيازة على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو ما يعادلها.

وخبرة مهنية لا تقل عن سنة في تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات.

وتودع الملفات على مستوى مقر المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر 2024 إلى غاية 10 ديسمبر 2024.

كما ترسل الملفات، عن طريق البريد إلى العنوان التالي: المجلس الشعبي الوطني، مديرية الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، 18 شارع زيغود يوسف الجزائر الوسطى - الجزائر.