المجلس الشعبي الوطني.. 32 سؤالا شفويا لـ 7 وزراء غدا

يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخمـيس، جلسة علنية يخصصها لتوجيه اثنين وثلاثين سؤالا شفويا إلى سبعة وزراء.

كما تتوزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة، خمسة أسئلة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ثلاثة أسئلة لوزير العدل، حافظ الأختام. وخمسة أسئلة لوزير السكن والعمران والمدينة، خمسة أسئلة لوزير النقل. خمسة أسئلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الأسرة. أربعة أسئلة لوزير الشباب والرياضة وخمسة أسئلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.