المجلس الشعبي الولائي لقسنطينة يعين خليفة رئيسه المستقيل

إنتخب أعضاء ومنتخبوا المجلس الشعبي الولائي الأفلاني، عبد الرحمن بوصبع رئيسا للمجلس خلفا لزميله المستقيل نذير عميرش .

أعضاء الكتل الحزبية المعارضة والمؤيدة، الذين دخلوا في عملية إقتراع دامت قرابة الساعة من الزمن صوتوا “بنعم ولا”،تحت إشراف مدير التنظيم والشؤون العامة.

لتكون النتيجة لصالح المرشح الأفلاني، الذي حاز على أغلب الأصوات بـ 24 صوت مقابل 15 عضو صوتوا بـ “لا” .

حيث أن الإنتخاب جرى في ظروف عادية وشفافة، لم تتخلله أية شوائب أو مناوشات

للإشارة فإن ذات المجلس عرف حالة إنسداد لقرابة الشهر ونصف الأمر الذي عطل من المصادقة على مشاريع المدينة

ونصيبها من الميزانية الولائية والشغور في منصب الرئيس حين دخل المستقيل في ركب الداعمين للحراك الشعبي .