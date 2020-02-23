المجلس الشعبي يشارك باجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الإقتصادي

يشارك المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، سيمثل المجلس الشعبي الوطني في هذا الإجتماع، والذي سيتم تنظيمه ما بين 24 و26 فيفري الجاري، النائب، عبد المجيد دنوني.

وجاء في بيان المجلس:”يشارك المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب عبد المجيد دنوني في اجتماع الشبكة البرلمانية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ممثلا للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بصفته نائب رئيس الجمعية”.