المجلس الشعبي يصوت غدا على النصين المتعلقين بالمقاول الذاتي والوظيفة العمومية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم غد الاثنين في الساعة التاسعة صباحا بجلسة عامة. حيث تخصص للتصويت على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. وكذا مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للعام للوظيفة العمومية.

في حين، درست أمس السبت، لجنة الشؤون القانونية، التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة، اجتماعا. بحضور المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال و إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. حيث خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06‐03 المؤرخ 19 جمادى الثانية 1427 الموافق 15 يوليو 2006. والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويذكر أن مكتب المجلس كان قد أحال على اللجنة 15 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

كما درست لجنة الشؤون الاقتصادية التعديلات المقترحة على النص المتعلق بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي. أين عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط برئاسة بلخضر كمال رئيس اللجنة، الخميس الماضي، اجتماعا. بحضور ياسين مهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. حيث خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.

في حين، كان قد أحال مكتب المجلس، على اللجنة 32 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا. وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.