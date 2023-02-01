المجلس الشعبي..35 سؤالا لسبعة وزراء غدا الخميس

أعلن المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، عن عقد جلسة لطرح الاسئلة الشفوية على العديد من القطاعات غدا الخميس.

كما أشار بيان المجلس، إلى أن الجلسة خصصت موعد متجدد غدا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية لتوجيه 35 سؤالا شفويا إلى 7 وزراء.

في حين، توزع الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة، على النحو التالي، 5 أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية. و5 أسئلة لوزير التربية الوطنية، 5 أسئلة لوزيرة الثقافة والفنون، 5 أسئلة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. و5 أسئلة لوزير السكن والعمران والمدينة، و5 أسئلة لوزير النقل، و5 أسئلة لوزير الصناعة الصيدلانية.