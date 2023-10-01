المجلس الشعـبي الوطني: استئناف الجلسات العامة هذا الثلاثاء

ترأس ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعـبي الوطني، اليـوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس.

وقبل انطلاق الأشغال، ترحم المكتب على روح النائب العيد لخضاري الذي وافته المنية الأسبوع الفارط.

واستعرض المكتب قائمة مشاريع القوانين التي تم إيداعها منذ بداية الدورة البرلمانية العادية 2023-2024. وهي قيد الدراسة على مستوى اللجان الدائمة وضبط بالمناسبة الجدول الزمني للجلسات العامة خلال الفترة المقبلة.

وتقرر استئنافها هذا الثلاثاء بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. على أن تخصص جلسة عامة يوم الأربعاء لمواصلة المناقشة العامة والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

ووسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة عامة تعقد يوم الخميس لطرح الأسئلة الشفوية.

ويتضمن الجدول الزمني كذلك عقد جلسة عامة يوم الأحد للتصويت على مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023. وكذا التصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 23-01. الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

كما يتضمن الجدول الزمني عقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15. يتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والاستماع إلى رد ممثل الحكومة. ورد مندوب أصحاب الاقتراح وذلك يوم 10 أكتوبر 2023. على أن تخصص الجلسة العامة للتصويت على هذا المقترح يوم الأحد 15 أكتوبر.

كما تم تحديد تاريخ الاثنين 16 أكتوبر 2023 لعقد جلسة عامة لتقديم ومناقشة مشروع قانون. يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والاستماع إلى رد ممثل الحكومة.

بينما سيتم عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. والاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.

بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الخميس 26 أكتوبر بجلسة عامة. تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري.

واختتم المكتب اجتماعه بدراسة قضايا إدارية.