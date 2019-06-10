المجلس العسكري السوداني مستعد للتفاوض ويدعو لوقف العصيان المدني

دعا المجلس العسكري السوداني، إلى التراجع عن العصيان المدني، الذي بدأته قوى المعارضة المدنية، أمس الأحد.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اعتبر المجلس، العصيان المدني، قليل الفاعلية ، وأعلن أنه لم يؤثر على الحياة في البلاد، وأعرب عن استعداده للتفاوض.

في حين، ذكر شهود ومسعفون ينتمون للمعارضة، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، كانت خالية، أمس الأحد، مع بدء حملة العصيان المدني.

كما خلت أكبر الأسواق وسط الخرطوم، من البائعين والمشترين، استجابة لدعوة العصيان المدني.

واستجاب موظفو شركة “سوداتل”، وهي الشركة السودانية للاتصالات الحكومية، لدعوات العصيان المدني، المطالب بتنصيب سلطة مدنية في السودان.

وقال الناطق باسم “المجلس العسكري” شمس الدين كباشي: “نأسف لهذا التصعيد مع إعلان العصيان المدني، في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا”.

وأكد ذات المتحدث، أن الحياة لم تتأثر كثيرا بالدعوة لذلك العصيان، والأمور تسير بشكل جيد في الخرطوم والولايات.

وأضاف:”نرجو من إخوتنا في قوى الحرية والتغيير، التراجع عن العصيان، لأنه يؤثر بشكل أو بآخر على معاش الناس، وهو ما لا يرضينا ولا يرضيهم”.