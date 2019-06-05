المجلس العسكري السوداني يبدي انفتاحه على تفاوض “لا قيد فيه”

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، انفتاحَه للتفاوضِ، مع كافة القوى في البلاد.

وأضاف رئيس المجلس العسكري، أنه لا مناص من الاحتكام لإرادة الشعب، ورفض الأجندات الخارجية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه ستتم محاسبة من ثبت مسؤوليتُه، عن أحداث فض الاعتصام.

وقال البرهان، في خطاب على التلفزيون السوداني: “نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية، التي تعبّر عن تطلعات ثورة السودانيين”.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، قد أعلنت، أن عدد الضحايا الذين قضوا برصاص قوات المجلس العسكري، قد ارتفع الى أكثر من ستين شخصا، وذلك بعد مقتلِ عشرين سودانيا في مناطق مختلفة.

من جهته، دعا تجمع المهنيين السودانيين، إلى إجراء تحقيق دولي في قتلِ المحتجين.

وادانت سبع وستون دولة بمحاولة فض الاعتصام، فيما نددت الولايات المتحدة بخطة المجلس، بتنظيم انتخابات في البلاد.