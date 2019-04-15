المجلس العسكري السوداني يعين رئيسا جديدا للأركان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، تعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيسا للأركان.

وحسب بيان صادر عن المجلس، إن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر عددا من المراسيم والقرارت.

تم بموجب هذه القرارات، ترقية عدد من الضباط، إلى رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة.

وأضاف المجلس العسكري في بيان له، أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، نائبا لرئيس الأركان المشتركة.

كما تم تعيين الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي، مفتشا عاما للقوات المسلحة.

وعين الفريق الركن آدم هارون إدريس، رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية.

وتم تعيين الفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود، رئيسا لأركان القوى الجوية، حسب نفس البيان.

وتم تعيين الفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ، رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة.

كما قرّر المجلس العسكري تعيين اللواء أحمـد خليفة أحمـد الشامي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة.