المجلس العسكري يحذر من إغلاق الطرقات وتوقيف حركة المرور في السودان

حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، من إغلاق الطرقات وتوقيف حركة المرور في المدن السودانية.

وهذا مع استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، حسب ما نقله موقع سبوتنيك بالعربي.

وقالت اللجنة الأمنية المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في بيان لها: “إن هناك جهات تقوم ببعض الممارسات السلبية وغير المقبولة، مثل إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة”.

كما دعت اللجنة في بيانها إلى “الفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر، لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات”.

وهذا من أجل إيصال “الاحتياجات الضرورية” للمواطنين.

وجددت اللجنة سعي المجلس العسكري الانتقالي “الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية، لحماية سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم”.

يأتي ذلك في وقت جددت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، التأكيد على مطالبها بإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وذلك من خلال تشكيل مجلس رئاسي مدني، يقوم بالمهام السيادية في الدولة.