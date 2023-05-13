قناة النهار المجلس المهني لشعبة الحبوب.. مقترحات لإنقاذ شعبة الحبوب لهذا الموسم بقلم النهار أونلاين نشر في 13 ماي 2023 - 22:23 شارك غرِّد أرسل 15 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JY0YW اقرأ أيضا أمير شرقي: قرار منع الدراجات دون إستثناء حتى من يعمل في مجال التوصيل قناة النهار 23 أفريل جالية: مع إقتراب موسم الإصطياف .. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 07 ماي طالع هابط: النوي يثمن قرار الرئيس بترك الفلاحة للفلاحين .. إنتهى عهد إتخاذ القرارات في المكاتب قناة النهار 09 ماي بن قرينة: حالة الاستقرار التي تعرفها بلادنا رغم كل ما يحيطها من تعقيدات هي ثمرة الخيار الدستوري قناة النهار 06 ماي ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي هذا ماقاله وزير التربية حول ترك التلاميذ للمدارس والتوجّه للدروس الخصوصية قناة النهار 27 أفريل "نوميديا لزول في أوّل تصريح لها :" كل محنة تزيد في الراس فهامة وجمهوري دايما معايا قناة النهار 11 ماي شاهد ...والي مستغانم يستجيب لطلب طفل "إذا مادارولكمش ستاد أرواح للولاية أنا نستقبلك " قناة النهار 08 ماي صريح جدا: الطلاق عند الجزائريين.. أسباب تافهة ونتيجة مؤسفة قناة النهار 08 ماي