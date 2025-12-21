المجلس الوطني الشعبي يدرس تعديلات مقترحة على مشروع قانون المرور

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس. تم خلاله دراسة التعديلات المقترحة. على مشروع قانون المرور. حسب ما أورده بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع “دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون يتضمن قانون المرور. ليتم بعدها إحالة التعديلات المستوفية الشروط المطلوبة على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها”.

عقب ذلك، عكف المكتب على دراسة مجموعة من القضايا الإدارية. وفق ما جاء في البيان.