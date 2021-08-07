المجلس الوطني المستقل للأئمة يصدر بيانا بخصوص تعليق صلاة الجمعة بولاية سعيدة

أصدر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم السبت، بيانا بخصوص قرار والي ولاية سعيدة تعليق صلاة الجمعة لنهار الأمس عبر مساجد الولاية.

وأعرب المجلس في بيانه، عن تفاجئه وتأسفه بقرار تعليق صلاة الجمعة، من قبل والي الولاية، خصوصا وأنها غير معنية بالحجر المنزلي، إلا في بلدتي سعيدة والرباحية من مجموع 16 بلدية، ولاسيما أن الولاية تعتبر من أقل الولايات تسجيلا للإصابات.

كما حذّر المجلس المستقل للأئمة حسب ذات البيان، من مثل هذه القرارات التي يكون أثرها سلبيا، ويجزئ المسؤولين على تعطيل شعائر الله دون مستند شرعي كاف.

ووجه المجلس رسالة إلى الوزير الأول لفتح تحقيق حول اتخاذ هذا القرار ومحاسبة المسؤولين بعد ثبوت تجاوزهم في هذه القضية.

كما دعا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الى مساءلة الوالي على اتخاذ هذا القرار الذي هو من اختصاصها.