المجلس الوطني المستقل للأئمة يطالب بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية لحماية الأئمة

قدّم المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الجمعة، تعازيه لعائلة الامام المتطوع بلال حمودي، الذي توفي، ذبحا في محراب الصلاة وهوراكع عصر أمس الخميس بمسجد بتيزي وزو.

وعلى اثر هذه الفاجعة استنكر المجلس وبشدة في بيان له، هذه الجريمة المنكرة، مطالبا بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، لحماية الأئمة من مختلف الإعتداءات والتهديدات.

كما طالب المجلس، المجتمع المدني بكل فعالياته المدنية والسياسية، والإدراية بما فيهم وزارة الشؤون الدينية، باستنكار هذا الجرم الخطير على الأمة الجزائرية.

في السياق ذاته، أكد المجلس، في ذات البيان، أن القانون السابق الصادر في 6 رمضان 1441 الموافق ل 29 أفريل 2020، لايفي بحماية الإمام، مشددا على إصدار جملة من القوانين والنصوص التنظيمية، التي يكون فيها مسلك وقاية الإمام واضحا.

إلى جانب ذالك طالب المجلس، البرلمان بغرفتيه، بتبني مطالب الأئمة عموما، وماتعلق بحمايتهم على وجه الخصوص، خلال إجتماع له يوم الاثنين المقبل.