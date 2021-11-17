المجلس الوطني لحقوق الإنسان: الجزائر أعطت قيم التسامح مكانتها الحقيقية

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الجزائر أعطت قيم التسامح “المكانة التي تستحقها”. من أجل محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأمة ضد محاولات زرع الفتنة بين أفراد الشعب الواحد.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتسامح المصادف لـ16 نوفمبر من كل سنة. أن “الدولة الجزائرية أعطت دائما قيم التسامح المكانة التي تستحقها وذهبت إلى حد جعل التشبث بتلك القيم. أحد وسائل محاربة الإرهاب الأعمى، بل وأحد العناصر المكونة لسياسة المصالحة الوطنية لضمان التآخي بين كل مكونات المجتمع. وهذا للحفاظ على وحدة الأمة والدولة والتغلب على كل محاولات زرع الفتنة والتنافر والكراهية بين أفراد الشعب الواحد”.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الانسان المجموعة الدولية إلى مواجهة التعصب ونبذ الكراهية بنشر قيم السلام واللاعنف والمساواة والعدالة الاجتماعية. عبر جميع أنحاء العالم.

وأشار المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أنه من بين العوامل والوسائل التي يجب توفيرها لنبذ الكراهية وإحلال التسامح بين الناس. توفير التعليم الأفضل وبذل جهود إضافية من أجل ذلك، لاسيما تجاه الأطفال. سواء في المنزل أو في المدرسة، والتمتع بالانفتاح والفضول والقيم الذي يبنى عليها التسامح ونبذ الكراهية وتحقيق العدل والمساواة بين الناس.

وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الإعلان الذي جاء نتيجة لهذه الجهود الدولية 1995 يحدد بأن مسألة التسامح شرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول.

كما ترتبط بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على أهمية قيام الدول بصياغة تشريعات جديدة عند الضرورة. لضمان المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والأفراد في المجتمع.

ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب وإنما واجب سياسي وقانوني أيضا يساهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.

ودعا المجلس الوطني جميع الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين وأصحاب المصلحة إلى “العمل على نشر ثقافة التسامح. من خلال درء التأثيرات التي تولد الشعور بالخوف من الآخرين.

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