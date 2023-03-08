المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد إعداد دليل موسوعي حول المرأة

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن هيئته بصدد إعداد دليل موسوعي تحت عنوان “ميثاق حقوق المرأة”.

كما أوضح زعلاني أن هذا اللقاء “يعد المرحلة الأخيرة من إعداد الدليل الموسوعي الخاص بالمرأة”. والهدف منه “تعريف المرأة والمجتمع بحقوقها بالقوانين التي تحميها”.

في حين، لفت زعلاني أن إثراء هذا الدليل الموسوعي من طرف مختلف القطاعات والهيئات وكذا المجتمع المدني يهدف إلى”تكوين رأي عام شامل”. “حول فكرة حقوق المرأة انطلاقا من الميدان وما هو موجود في النصوص ومن تطبيقاتها”.

كما يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان له، أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام، يأتي تزامنا مع تطورات. ومكتسبات جاءت تعزيزا ودعما أكثر لمكانة المرأة الجزائرية. من خلال اقتحامها لعدة ميادين وفرض نفسها في شتى المجالات.

وأكد أن ما تم تحقيقه من مكتسبات يعكس “الإرادة السياسة الجادة للسلطات العليا للبلاد في تمكين المرأة”. “ومساندة وصولها إلى مواقع صنع القرار وضمان تكافؤ الفرص”.

وزارة التضامن تؤكد على ضرورة دعم انخراط المرأة الريفية في الاقتصاد الوطني

وكانت قد أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو. على ضرورة دعم انخراط المرأة الريفية والماكثة بالبيت في الاقتصاد الوطني.

في حين، أوضحت الوزيرة في تصريح صحفي على هامش زيارتها لمعرض لمنتجات الصناعة التقليدية يبرز طرق احتفال سكان دشرة أولاد موسى ببلدية إشمول بباتنة برأس السنة الأمازيغية. في إطار زيارة عمل قادتها إلى هذه الولاية. أن دائرتها الوزارية تعمل من خلال الخلايا الجوارية للتضامن المنتشرة عبر كافة ولايات الوطن من أجل توعية الريفية والماكثة بالبيت. بأهمية الإنخراط في الحياة الاقتصادية من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة منتجةا.

كما أشارت كريكو، إلى أنها أوصت الجمعيات الفاعلة في المجال الإجتماعي بالعمل على مرافقة الريفية والماكثة بالبيت. بالإضافة كذلك إلى تحسيسها للتقرب من مختلف صناديق الدعم والمرافقة بغية الإستفادة من مختلف المزايا التي تقدمها الدولة الجزائرية. لهذه الفئة القادرة على تحقيق الإستقلالية المالية والمساهمة في الرقي بالإنتاج والإقتصاد الوطني.

وأضافت كريكو، بأن دائرتها الوزارية تواصل رفقة المرصد الوطني للمجتمع المدني العمل على تأطير الجمعيات الناشطة في الميدان على المستوى الوطني. من أجل تشجيعهم على مرافقة الدولة الجزائرية في توعية الريفية. بأهميتها في المساهمة في ترقية الإقتصاد المحلي ومنه الإقتصاد الوطني.