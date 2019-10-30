المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجتمع الخميس لانتخاب رئيس جديد

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن انعقاد جمعية عامة غير عادية، لانتخاب رئيس جديد.

وجاء في بيان المجلس، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية ستنعقد يوم الخميس 31 أكتوبر.

وقال المجلس، إنه أخذ علما باستقالة فافا سيد لخضر بن زروقي من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.

للإشارة، صدر بيان من رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء، يفيد بأن رئيس الدولة، أنهى مهام فافا بن زروقي من رئاسة المجلس.

واختيرت فافا، سنة 2017، لترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل بفيفري2016.