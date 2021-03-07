المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضع منصة رقمية تتكفل بشكاوي المواطنين وتظلماتهم

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن وضع منصة رقمية تفاعلية تحت تصرف المواطنين.

وجاء في بيان المجلس أن المنصة مخصصة لاستقبال عرائضهم وشكاويهم وتظلماتهم في مجال حقوق الانسان، بغية التكفل بها.

وأضاف أن المنصة تشكل همزة الوصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة، يمكن الولوج إليها بسهولة بواسطة الرابط www.cndh.org.dz.

وتندرج المنصة تندرج “في إطار المهام الموكلة للمجلس الوطني لحقوق الانسان.

كما تندرج في إطار العصرنة وتماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى إقامة ركائز الحكومة الإلكترونية بغرض تقريب الإدارة من المواطن.

وكذا مد جسور التواصل والتفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة في إطار شفاف ينعدم فيه أي تمييز بين المواطنين.