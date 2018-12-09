المجلس الوطني لحقوق الانسان: على السلطة والقوى الحية تعزيز حقوق الانسان

دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان، في بيان له اليوم، السلطة ومؤسسات الدولة وكل القوى الحية في البلاد.

للمساهمة في أجل تعزيز حقوق الانسان والدفاع عن الحريات الاساسية في الجزائر.

وبمناسبة الذكرى ال70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، دعا السلطات العمومية كل حسب مهامه لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحفظ وتعزيز حقوق الانسان.

تماشيا مع التنظيمات والقوانين التي تُسيِّر دولة القانون.

وذكر أن المفوضية السامية لحقوق الانسان ومن أجل إظهار أهمية الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الحياة اليومية.

أقرت يوم 10 ديسمبر 2017، حملة سنوية تنتهي بالموازاة مع الاحتفال بالذكرى ال70 للإعلان العالمي في نفس اليوم من سنة 2018.

ووضعه تحت شعار لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.