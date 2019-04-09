المجلس الوطني لـ”الأرندي” بالعاصمة يتبرّأ من تصريحات صديق شهاب ويتمسك بشرعية أحمد أويحيى

تبرّأ أعضاء المجلس الوطني لحزب “الأرندي”، لولاية الجزائر، من التصريحات التي جاءت بإسم المكتب الولائي للعاصمة ضد القيادة الوطنية للحزب.

وأعلن أعضاء المجلس “الأرندي” في بيان، تمسكهم بالشرعية ودعم الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.

منّوها بالقرارات المنبثقة عن المؤتمر الخامس، للحزب باعتباره اسمى هيئة للحزب، والذي تُوّج بانتخاب أحمد أويحيى أمينا عاما للحزب

كما ندّد البيان، بما أسماه “بالمبادرات الفوضوية” التي قامت بها بعض الأشخاص على مستوى الجزائر العاصمة للخروج على شرعية الحزب .

وثمّن أعضاء مكتب الأرندي لولاية الجزائر، السير الحسن والمنتظم لهياكل التجمع الوطني الديمقراطي

الذي يتضح من خلال انعقاد الدوري -حسب بيان- كل 6 أشهر ، لدورات المجلس الوطني، بإعتباره الهيئة القيادية العليا بين المؤتمرات .

كما أعلن المكتب، تمسكه بالأعمال الشرعية أو التقيد الصارم بأحكام القانون الأساسي للحزب، وكذا الوثائق التنظيمية ذات صلة .