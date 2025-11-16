المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ينظم لقاءً وطنيا هاما بداية من هذا التاريخ

سينظم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يومي 20 و21 ديسمبر المقبل، لقاءً وطنيا بعنوان “البحث العلمي والابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني.. من الرؤية إلى الأثر”.

وحسب بيان المجلس يهدف هذا اللقاء إلى إلى “تعزيز دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومنظومة الابتكار. باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم السيادة الوطنية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة, لترسيخ أسس التنمية المستدامة في الجزائر”.

كما يهدف هذا اللقاء أيضا إلى “توضيح الرؤية الاستراتيجية المشتركة وتعزيز بيئة البحث العلمي والابتكار”. ضمن مسعى “تطوير منظومة بحث وابتكار وطنية فعالة وقادرة على مواكبة الإصلاحات الهيكلية الجارية في البلاد والمساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج الحكومة”.

وانطلاقا من ذلك، سيشكل هذا اللقاء “فضاء جامعا لمختلف الفاعلين في منظومة البحث والابتكار الوطنية. من النخب العلمية والأكاديمية والقطاعات الوزارية المعنية و المؤسسات الاقتصادية العمومية. والخاصة وكذا المؤسسات الشبابية والمجتمع المدني”.

وفي هذا الإطار، يدعو المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الكفاءات الجزائرية, داخل الوطن وخارجه، إلى المشاركة باقتراحاتهم وتوصياتهم، قصد إنجاح هذه المبادرة التي تسعى إلى “توحيد الرؤى. عبر إشراك وتعبئة مختلف الفاعلين في منظومة البحث العلمي والابتكار”. مثمنا جهود هذه الكفاءات في “المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي, وتعزيز الريادة الجزائرية في مجالات الابتكار”.