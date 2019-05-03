المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين يتعهد بالتمثيل الجيد لأهل المهنة والخوض في القضايا الراهنة

تعهد المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، الذي أعلن عن تأسيسه أمس الخميس، التمثيل الجيد للصحافيين بخصوص مطالب مهنية اجتماعية التي تصب في ضمان حياة الكريمة لأهل المهنة.

كما سيتناول المجلس الوطني الذي يرأسه الصحافي رياض بوخدشة، مختلف القضايا الوطنية والدولية الشاغلة للرأي العام في حدود ما يقتضيه المصلحة العليا للبلاد، على أن تكون هذه المواقف نتيجة اجماع لكافة الاسرة الاعلامية المعبر عنها .

وشدّد المجلس في بيان له، رفضه على الزج بالتنظيم في صراعات أخرى غير تلك النابعة من قناعته عموم الصحافيين والصحافيات الهادفة لصون مهنة،

وحماية مكتسبتها بعيدا عن الحسابات الظرفية الضيقة مهما كانت .

وأضاف البيان : “يضطلع التنظيم بدوره الكاملا في مشاريع وأنشطة خدمة المجتمع النوعية للحركة النقابية الجزائرية ويسعى كل مايملك أدوات عمل لترقية مهنة الصحافة خاصة الأنشطةالنفعية ذات الطابع العام بصفة أشمل” .

كما كشف عن مشاركته مستقبلا في توأمات وشراكات التعاون الثنائي وأيضا متعدد الطراف من نظرائه من مظمات المجتمع المدني على مستويين الاقليمي والدولي .

وكذا التقيد بمبادئ السياسية الخارجية لبلادنا وتبادل الخبرات و الاستفادة من تجارب النقابات الصحافية والهيئات المتخصصة في العالم العربي وباقي دول العالم وتوظيف ذلك في ترقية المنظومة الاعلامية.

وتعهد التنظيم الجيد التكفل بانشغالات الاعلاميين الجزائريين الذين يمارسون المهنة في المهجر والزملاء العاملين ايضا لحساب المنابر لاعلام الاجنبية المعتمدة في الجزائر،

وفتح مع هؤلاء الكوادر المغتربة مجالات الحوار وتنسيق في اطار سياسة الجزائر و انشطتها الزامية الى هيكلة جاليتنا في الخارج و الاستفادة من ادائها .

وسيعمل المجلس على فتح ورشات لمناقشة أهم الملفات المطروحة على الساحة .