المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يناشد الرئيس تبون التدخل لتصحيح الوضع في قطاع الصحافة

درس المكتب الوطني للمجلس الوطني للصحفيين خلال الاجتماع التقييمي الذي انعقد امس السبت بمقره بالعاصمة الاوضاع المهنية والاجتماعية التي تخص الصحفيين.

وحسب بيان تحوز ” النهار اونلاين” على نسخة منه فإن المجلس وخلال انعقاد مكتبه الوطني ناقش العديد من النقاط أهمها وضعية قطاع الاعلام والصحافة الذي يراوح مكانه بدون تجسيد الاصلاحات المأمولة.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الاجتماعية للصحفيين خاصة من جانب مشكل الرواتب بالموازاة مع تزايد حالات استغلال الصحفيين ومراسلي القنوات والمتربصين المقبلين على مهنة الصحافة.

وأشار البيان إلى بروز انحرافات فضيعة في علاقات العمل بين المؤسسات الاعلامية ومستخدميها مما اثر سلبا على الصحفي وأداءه المهني.

كما سجل المجلس تنامي ظاهرة فوضى التوظيف وغياب الشفافية في التعيين في مناصب العمل في مؤسسات الاعلام العمومية.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن الميزانية الضخمة المخصصة للقطاع لم تؤدي إلى تجسيد مضمون إعلامي قوي في مستوى التحديات.

وتساءل المجلس الوطني للصحفيين عن الأسباب التي تقف وراء تنصيب الهيئات الضابطة لقطاع الصحافة وعلى رأسها هيئة ضبط الصحافة المكتوبة.

وسجلت ذات الهيئة ماوصفته بالتململ الواقع في معالجة الصحاة الالكترونية، فضلا عن وجود ميوعة في المشهد وانحراف عن المقاييس العالمية المعمول بها في هذا التخصص.

كما استنكر المجلس بقاء الصحفيين تحت رحمة المتابعات القضائية.

وناشد المجلس الوطني للصحفيين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة التدخل بقرارات عميقة من اجل تصحيح الوضع الحالي الذي وصفه بالقاتم.

كما شددت ذات الهيئة على ضرورة وقف ممارسات التسيير السلبية التي لها علاقة مع العهدة البائد مما جعل الاعلام عاجزا عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي الأخير طالب المجلس الوطني للصحفيين بضرورة اشراكه في مراجعة القانون العضوي المتعلق بالاعلام.

وأكد مجلس الصحفيين أن كل اللوائح التي قدمها سابقا كانت مبنية على أسس موضوعية وعلمية بحتة.

وفي ذات السياق باشر المجلس الوطني عملية هيكلة لمكاتبه الولائية بدون أي إقصاء أو تهميش وفي إطار القوانين المنظمو للعمل النقابي.

كما كلف عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم ومساعدين له بمتابعة نشاط المكاتب الولائية.

واعتبر المجلس قرار تأسيس الاتحاد المغاربي للصحفيين بأنه خطوة إجابية تعزز الدور الجزائري في الهيئات والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن هذا القرار يمكن من توظيف أفضل للاعلام المغاربي خاصة القضايا العادلة للشعوب وتحقيق افضل المكاسب المهنية.